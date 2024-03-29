Oy tercihini şiir gibi açıklayan adam gündem oldu. 'Kuşlar dahi gelmedi çünkü konacak dal kalmadı'

Serhat Ağa
Oy tercihini şiir gibi açıklayan adam gündem oldu. 'Kuşlar dahi gelmedi çünkü konacak dal kalmadı'
Yerel seçimler için yapılan sokak anketlerinde en dikkat çeken cevap Van’da yaşayan bir vatandaştan geldi. Kendisine uzatılan mikrofona şiir gibi konuşan vatandaş yerel seçimin gergin atmosferinde ‘böylesi de varmış’ dedirtti.

Yerel seçimlerin yapılmasına sadece 2 gün kaldı. Atmosferin hayli gergin olduğu seçim ortamında yapılan sokak röportajları ve sokak anketleri yer yer yüzleri güldürse de sürekli siyaset konuşulduğu için gergin olan vatandaşları görmemek mümkün değil.

Hal böyleyken sosyal medyada ortaya çıkan bir video herkesin yüzlerini acı acı tebessüm ettirdi. YouTube’da sokak röportajları yapan Ağaçkakan TV’nin Van’da yerel seçim için vatandaşlara oy tercihlerini sorduğu videoda bir vatandaşın verdiği cevap viral oldu.

ekran-goruntusu-2024-03-29-092024.png

Kimseye oy vermeyeceğini ifade eden vatandaş bunun sebebini de Van’da bir şeyin değişmediğini, akan suların değişmediğini, çiçeklerin açmadığını çünkü ağaçların kalmadığını, kuşların gelmediğini çünkü konacak dallarının olmadığını, her şeyin kuruduğunu; İnsanın, dünyanın, yaşamın, güzelliğin her şeyin kuruduğunu söyledi.

Her şeyin siyaset olmadığını, insan odaklı olmayan bütün sistemlerin sömürü sistemi olduğunu ifade ettikten sonra eskiye özlemini dile getiren vatandaş sosyal medyada alkış topladı.

ekran-goruntusu-2024-03-29-092020-001.png

Son Haberler
AKP’li belediyede eşek skandalı! Bütün şehir bu belgeleri konuşuyor Gündem
AKP’li belediyede eşek skandalı! Bütün şehir bu belgeleri konuşuyor
Küçükçekmece’de fabrika yangını Gündem
Küçükçekmece’de fabrika yangını
Borsa seçim öncesi son iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa seçim öncesi son iş gününe yükselişle başladı
PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı Spor
PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı
Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti Ekonomi
Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti
Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir?
İşte regl kanamasını artırarak aybaşı dönemini kolaylaştıran ot Şifalı Bitkiler
İşte regl kanamasını artırarak aybaşı dönemini kolaylaştıran ot