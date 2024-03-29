Oy tercihini şiir gibi açıklayan adam gündem oldu. 'Kuşlar dahi gelmedi çünkü konacak dal kalmadı'

Yerel seçimlerin yapılmasına sadece 2 gün kaldı. Atmosferin hayli gergin olduğu seçim ortamında yapılan sokak röportajları ve sokak anketleri yer yer yüzleri güldürse de sürekli siyaset konuşulduğu için gergin olan vatandaşları görmemek mümkün değil.

Hal böyleyken sosyal medyada ortaya çıkan bir video herkesin yüzlerini acı acı tebessüm ettirdi. YouTube’da sokak röportajları yapan Ağaçkakan TV’nin Van’da yerel seçim için vatandaşlara oy tercihlerini sorduğu videoda bir vatandaşın verdiği cevap viral oldu.

Kimseye oy vermeyeceğini ifade eden vatandaş bunun sebebini de Van’da bir şeyin değişmediğini, akan suların değişmediğini, çiçeklerin açmadığını çünkü ağaçların kalmadığını, kuşların gelmediğini çünkü konacak dallarının olmadığını, her şeyin kuruduğunu; İnsanın, dünyanın, yaşamın, güzelliğin her şeyin kuruduğunu söyledi.

Her şeyin siyaset olmadığını, insan odaklı olmayan bütün sistemlerin sömürü sistemi olduğunu ifade ettikten sonra eskiye özlemini dile getiren vatandaş sosyal medyada alkış topladı.