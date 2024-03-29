Hakan Bayrakçı İstanbul için son anketini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi nokta atışı bilen araştırma şirketi tarafından, seçime günler kala İstanbul araştırmasının sonuçları açıklandı.
Sonar Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin adayı Murat Kurum arasında yüzde 7'lik fark bulunuyor.
İşte sonuçlar:
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu: %47,3
AKP ve Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum: %40,4
Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz: %3,1
Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu: %3,0
DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş - Murat Çepni: %2,9
İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu: %2,1
Diğer: %1,2
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