Öyle bir kar yağdı ki görüş mesafesi kısaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Kuşbaşı kar olarak adlandırılan kar yağışı görüş mesafesini kısaltsa da insanlar halinden memnun

İtalya Livigno'da kuşbaşı kar olarak adlandırılan kar yağışı görenleri hayran bıraktı.

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