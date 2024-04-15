Oytun Erbaş'tan iddialı açıklama: "40 yıl sonra Türkiye'nin Elon Musk'ıyım"

Türkiye'de gündemi sık sık meşgul eden isimlerden biri olan Oytun Erbaş, yaptığı iddialı açıklamayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "40 yıl sonra Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Erbaş'ın daha önce de yaptığı çeşitli iddialı ve dikkat çekici açıklamalarıyla benzerlik gösteriyor. Erbaş'ın bu iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Kimileri bu açıklamayı desteklerken, kimileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.