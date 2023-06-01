Oyun oynayan çocukları darbeden kişileri uyaran baba- oğul, bacaklarından vuruldu

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi Medine Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi kaldırımda oyun oynayan çocuklara yaklaşarak onlara "Burada top oynamayın" dedi.

Daha sonra şüpheliler çocukları darbetmeye başladı. Bu sırada çocukların akrabaları olan A.D. (43) ve oğlu B.D. (21), olay yerine gelerek şüphelilerle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında şüpheliler, üzerlerindeki tabancayla A.D. ve B.D.'nin bacaklarına ateş ederek kaçtı. Kurşunlardan biri fırına isabet etti, baba ve oğlu ise yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.