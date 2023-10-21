Oyuncu Can Yaman, kendisinin videosunu çeken hayranını telefonu alıp fırlattı

İtalya'ya yerleşen oyuncu Can Yaman, İtalya'da kendisinin videosunu çeken bir hayranının elinden telefonu kapıp yere fırlattı. Bu hareketiyle sosyal medyada tepki topladı.
21 Ekim 2023 Cumartesi
İtalya'ya yerleşen oyuncu Can Yaman, İtalya'da kendisinin videosunu çeken bir hayranının elinden telefonu kapıp yere fırlattı. Bu hareketiyle sosyal medyada tepki topladı.
İtalya'ya yerleşen oyuncu Can Yaman, İtalya'da kendisinin videosunu çeken bir hayranının elinden telefonu kapıp yere fırlattı. Bu hareketiyle sosyal medyada tepki topladı.