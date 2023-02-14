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Çiçek Dilligil'in acı günü

Yılan Hikayesi, Çılgın Bediş, Kaygısızlar, Dudaktan Kalbe, Baskül Ailesi, Kuzenlerim, Kara Tahta gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan 53 yaşındaki oyuncuÇiçek Dilligil büyük bir acı yaşadı. Çiçek Dilligil'in öğrencisi Selahattin Aksoy yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:56
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Oyuncu Çiçek Dilligil'in acı günü

Çiçek Dilligil'in acı günü
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Henüz 6 yaşındayken Minik Cadı isimli filmde Çiçek karakterini canlandırarak kariyerine ilk adımı atan, çeşitli sinema filmi ve dizilerde rol alan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapan oyuncu Çiçek Dilligil, öğrencisinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşadı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çiçek Dilligil yaşadığı acıyı yaptığı paylaşımla dile getirdi.

''YÜREĞİM KALDIRMIYOR...''

Öğrencisi Selahattin Aksoy'un vefat haberini sosyal medyadan duyuran ve üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Ah be Selom... Ah be tertemiz kalpli çocuğum benim... İlk öğrencilerimden... Ne çok anı, hep gülümseten... Huzur içinde uyu. Bunu demeye ne dilim varıyor, ne yüreğim kaldırıyor. Ablacığına, annene, babana ve amcan sevgili Mehmet Aksoy'a sabır ve uzun ömür... Hiç olmadı, hiç... Ah Selom. Ah güler yüzlüm... Gerçekten yıkıldık"

 

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