Depremzedeler yararına limonata sattılar. Şarkıcı Işın Karaca'nın kızı ve yeğeninden anlamlı hareket

Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilimizde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye'de yardım seferberliği başladı. Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu. Şarkıcı Işın Karaca'nın 11 yaşındaki kızı Mia ve kuzeni Jazz Büyükkaraca, depremzede çocuklar için evlerinin yakında bulunan parkta 5 TL'ye limonata sattılar.

Işın Karaca, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Eğer ki çocuklarımız 'Depremden etkilenen kardeşlerimiz için ne yapabiliriz?' deyip, bir eylem gerçekleştiriyorsa diyebilecek sözümüz kalmıyor."

"Mahallede 5 TL'ye limonata satıyor bizim bebeler. Az da çok da iyilik için. Umut böyle bir şey" mesajını yazdı.

Mia ve Jazz, limonata satışından kazandıkları toplam 394,50 TL'yi Haluk Levent'in başkanı olduğu AHPAP Derneği'ne gönderip, depremzede kardeşlerinin her zaman yanlarında olacaklarını söylediler.