Oyuncu Deniz Uğur'dan kötü haber!

Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinde takipçileri ile sağlık durumu ile ilgili bilgi paylaştı.

Önceki yıllarda meme kanserini yenen Deniz Uğur Instagram hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi.

Uğur, vücudunda bir süredir olan ve takibi yapılan kistin son 1.5 yıl içinde aniden büyüdüğünü ve kitlenin artık masum olmadığını söyledi.

Deniz Uğur mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba arkadaşlar. İçtenlikle desteğinizi istediğim için bu paylaşımı yapıyorum. Yıllardır takip edilen, vücudumdaki zararsız görünümlü bir kist son 1,5 yıl içinde aniden büyümüş ve artık masum görünmüyor."

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"Yarın sabah erken saatte, çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyata alacak ve her şeyi anlayacağız."

"İyi huylu çıkmasını, çarçabuk iyileşmeyi ve son 1,5 yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrarı olmamasını Rabbimden diliyorum."

"Bu geceden başlayarak 3 gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum."

"Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim…"