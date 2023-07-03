Oyuncu Hakan Yılmaz'ın oyuncu kızı güzelliği ile büyülüyor

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın kızını görenler gözlerine inanamadı. Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz mavi gözleriyle dikkat çekti ve güzelliğiyle adeta büyüledi.

Oyuncu Hakan Yılmaz'ın oyuncu kızı güzelliği ile büyülüyor

Ekranların ve tiyatronun sevilen isimlerinden Hakan Yılmaz şimdilerde Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alıyor.

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Başarılı oyunculuk performansı ve karizmasıyla büyük beğeni toplayan Hakan Yılmaz'ın kızını görenler çok şaşırdı.

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Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz duru güzelliğiyle dikkat çekti.

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Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram sayfasını aktif kullanan Deniz Yılmaz'ın her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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