2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Birbirlerinin kopyası gibiler. Ünlü oyuncu ikiz olmanın avantajlarını anlattı

Birbirlerinin kopyası gibiler. Ünlü oyuncu ikiz olmanın avantajlarını anlattı

Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bu sefer de kardeşi yani ikizi ile gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 12:14
Takip Et

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ikiz olmanın avantajlarını anlattı

Birbirlerinin kopyası gibiler. Ünlü oyuncu ikiz olmanın avantajlarını anlattı
+
Aa
-

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse'nin, ikiz kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Deniz adında bir ikizi olan ünlü oyuncu kardeşiyle küçükken sık sık yer değiştirdiklerini söyledi.  Tek yumurta ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliğininin avantajlarını şöyle dile getirdi..

"İKİZİMLE BİRBİRİMİZİN YERİNE SINAVLARA GİRDİK"

“Benden tek farkı iki çocuğunun olması Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili. Bir keresinde birbirimizin yerine sınava bile girdik''

 

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
2
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
3
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
4
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
5
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
6
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
7
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Fed Başkanı Powall neden net ifadelerden kaçındı? Ekonomist Murat Özsoy açıkladı
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Muş’ta kar temizleme çalışmaları
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
﻿Zelenskiy: Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde artış kaydedildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.