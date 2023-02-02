Birbirlerinin kopyası gibiler. Ünlü oyuncu ikiz olmanın avantajlarını anlattı

Deniz Yıldızı, Beni Affet, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmet Bir Cihan fatihi ve Zemheri gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hazal Filiz Küçükköse'nin, ikiz kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Deniz adında bir ikizi olan ünlü oyuncu kardeşiyle küçükken sık sık yer değiştirdiklerini söyledi. Tek yumurta ikizi olan Hazal Filiz Küçükköse, kardeşi Deniz Küçükköse ile ayırt edilemeyen benzerliğininin avantajlarını şöyle dile getirdi..

"İKİZİMLE BİRBİRİMİZİN YERİNE SINAVLARA GİRDİK"

“Benden tek farkı iki çocuğunun olması Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlar ile ilgili. Bir keresinde birbirimizin yerine sınava bile girdik''