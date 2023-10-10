Oyuncu Lior Taz İsrail'de roket saldırısının ortasında kaldı. O anları kayda aldı

Netflix'te Fauda dizisinde başrol oynayan Lior Raz, Sderot'a gerçekleştirilen roket saldırısına yakalandı. Yardım için bölgede olan oyuncu, saldırıdan bir duvarın köşesine saklanarak kurtulurken o anlar da kameraya yansıdı.

Oyuncu Lior Taz İsrail'de roket saldırısının ortasında kaldı. O anları kayda aldı

Netflix'te yayınlanan Fauda isimli dizide başrol oynayan Lior Taz, İsrail'in Sderot kentinde Hamas İslamcı teröristleri tarafından yapılan roketli saldırının ortasında kaldı. Yardım için bölgede bulunan oyuncu, o anları da kayda aldı.

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"ASIL MESELE HİÇ KORKMAMAK"

Lior, bölgedeki yerel ailelere yardım etmek ve onları kurtarmak için gönüllü oldu. Daha çok Doron olarak bilinen Lior Raz, gökyüzünde roketler patlarken bir duvarın arkasına sığındı. Dünyaca ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlayarak "Yardım etmek için yüzlerce gönüllü farklı görevler verildi. Bombardıman altında bulunan bulvardan iki aileyi kurtarmak için gönderildik. Asıl mesele hiç korkmamak" dedi.

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