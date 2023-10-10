HÜDA PAR ile Ahmet Davutoğlu Filistin için bir araya gelecek

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Filistin gündemiyle görüşecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
HÜDA PAR ile Ahmet Davutoğlu Filistin için bir araya gelecek

Editör: Özge Ceren Çimen

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün saat 12.30'da Filistin ve İsrail gündemine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek.

İki isim, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

HÜDA PAR'ın resmi X hesabında yapılan açıklamada, Yapıcıoğlu, Davutoğlu'nun yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya gelecek

Sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Filistin ve Aksa gündemiyle ilgili yaptığı çalışmalar ve görüşmeler bugün de devam edecek. Genel Başkanımız; Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

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FİLİSTİN VE İSRAİL’DE NELER OLUYOR?

Hamas militanları, Yahudilerin Şabat gününe ve dini bayramlarına denk getirdikleri Cumartesi günkü saldırılarda İsrail güvenliğini gafil avlayıp, İsrail kentlerini basmışlar ve en az 700 İsrailliyi öldürdü.

İsrail ise misilleme olarak Gazze’de 500’e yakın Filistinliyi öldürdü. Bu olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı.

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