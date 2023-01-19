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Sera Kutlubey, rol gereği çıktığı metrelerce yükseklikte dublör kullanmadı

'İyilik' dizisinin başrol oyuncusu Sera Kutlubey, yüksek katlı bir binanın çatısında yapılan çekimlerde dublör kullanmadı. İntihar girişimi sahnesinde oyuncunun çıktığı yükseklik ise izleyicilerin yüreğini ağzına getirdi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:09
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Oyuncu Sera Kutlubey intihar sahnesi için çıktığı çatıda dublör kullanmayı reddetti.

Sera Kutlubey, rol gereği çıktığı metrelerce yükseklikte dublör kullanmadı
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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve şimdilerde İyilik dizisinde başrolü oynayan Sera Kutlubey, oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İNTİHAR SAHNESİ

İyilik dizisindeki "Damla" rolüyle dikkat çeken güzel oyuncu sahne gereği yüksek bir binanın üzerinden intihar girişiminde bulundu.

DUBLÖR KULLANMAYI REDDETTİ

Tehlikeli sahnede dublör kullanmayan ünlü oyuncunun yaşadıkları ise kamera arkası görüntülerle ortaya çıktı. Güzel oyuncu işine olan aşkı ve sahnenin daha gerçekçi görünmesi için dublör kullanmayı reddederken, büyük bir tehlikeyi de atlatmış oldu.

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

24 Ekim 1997 yılında İstanbul'da doğan Sera Kutlubey, eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşayan Kutlubey, ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. İsimsizler dizisinde Seher karakterini canlandıran oyuncu, Zalim İstanbul'da oynadığı Cemre karakteriyle büyük beğeni topladı.

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