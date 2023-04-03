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Oyuncu Sera Tokdemir ve Gökhan Göz ilişkilerini ilan etti

Oyuncu Sera Tokdemir, modacı Gülşah Saraçoğlu ile olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Gökhan Göz ile aşk yaşamaya başladı. Tokdemir, sosyal medya hesabından Göz ile çektirdiği romantik fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:26
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Oyuncu Sera Tokdemir ve Gökhan Göz'den aşk pozu

Oyuncu Sera Tokdemir ve Gökhan Göz ilişkilerini ilan etti
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Modacı Gülşah Saraçoğlu ile ilişkisi olaylı bir şekilde biten iş insanı Gökhan Göz ile oyuncu Sera Tokdemir yeni bir aşka yelken açtı. 

Özel hayatını bir süredir gizli yaşayan Sera Tokdemir, sevgilisiyle romantik bir gecesinden kareleri paylaşarak ilişkisini ilan etti.

Gökhan Göz'ün kendisine aldığı çiçeklerle verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Göklerden gelen bir karar tövbeni ve sözünü bozar. Bozdu" ifadeleri kullandı. Ünlü ismin paylaşımına tebrik yorumları da yağdı.

Gökhan Göz de aynı fotoğrafları hesabından yayınlayarak "Bir ömrüm daha olsa seni daha erken bulmak için Roma'yı değil, dünyayı yakardım. Hoş geldin hayatıma" notunu yazdı.

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