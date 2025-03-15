Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze programı belli oldu

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı açıklandı.

Ünlü oyuncunun cenaze programını eşi Feriha Yurtsever, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şinasi Yurtsever için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Ardından oyuncu Yurtsever için öğle vakti Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

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Oyuncunun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.

2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır. Şinasi Yurtsever, 13 Mart 2025’te hayatını kaybetti.

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