Oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın Serenay Sarıkaya'ya olan benzerliği şaşırtıyor

Editör: Osmancan EROK

İsmail Hacıoğlu, Elif Kurtaran ve Tolga Tekin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses adlı dizide Yağmur karakterine hayat veren oyuncu Sümeyye Aydoğan, son zamanlarda sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sümeyye Aydoğan, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle, şimdilerde SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran genç oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetiliyor.

Instagram hesabında 1.1 milyon takipçisi olan Sümeyye Aydoğan, son yayınladığı gönderisiyle 73 binin üzerinde beğeni ve 600'ün üzerinde yorum aldı.

Sümeyye Aydoğan'a sevenlerinden: "Aynı Serenay Sarıkaya gibisin", "Çok duru bir güzelliğin var", "Son zamanların en gözde isimlerindensin" gibi yorumlar geldi.