Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer

Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer
Kaynak: The Daily Star
Geçtiğimiz haftalarda, büyük aşkı için oyunculuk kariyerine son verdiğini duyurdu ve şimdi kocasının ailesinin İtalya'daki çiftliğine taşınarak yeni bir yaşam başlatıyor.
1/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 1

Modellik ve oyunculukla dolu parlak bir kariyere sahip olan genç bir kadın, nihayet uzun süredir aradığı mutluluğu buldu ve hayatının aşkıyla evlendi.

Geçtiğimiz haftalarda, büyük aşkı için oyunculuk kariyerine son verdiğini duyurdu ve şimdi kocasının ailesinin İtalya'daki çiftliğine taşınarak yeni bir yaşam başlatıyor.

Ancak bu adımın ardında daha büyük bir hedef var: Kendi televizyon şovunu hazırlıyor.

2/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 2

Ünlü isim Kelly Brook, kariyerini geride bırakarak kocası Jeremy Parisi'nin yanında yeni bir sayfa açıyor. 44 yaşındaki Brook, evlilik ve aşkın rol yapma ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirterek oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Şimdi ise, 2022'de evlendiği 39 yaşındaki Parisi ile birlikte kendi televizyon şovlarını yapma hazırlığında.

3/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 3

Jeremy Parisi'nin ailesinin İtalya, Arpino köyündeki çiftliği, mutlu çift için yeni bir başlangıç noktası oluyor. Çiftlikteki yaşamları, ITV kanalında "Dolce Vita" (Tatlı Hayat) adı altında bir reality şov olarak yayınlanacak. Kelly Brook, oyunculuğa veda etse de, kameralardan tamamen ayrılmıyor; programı gündüz kuşağında izleyiciyle buluşacak.

Brook, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla programın macerasını anlatıyor. Geçen yılın sonbaharında Parisi ile birlikte çiftlikte zeytin hasadına katıldıklarını ve bu deneyimin, evlendiği ailenin zenginliğini ve güzelliklerini keşfetme fırsatı sunduğunu belirtiyor.

4/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 4

Kelly Brook ve Jeremy Parisi'nin İtalya'nın Arpino köyündeki çiftlikteki hayatları, yeni TV şovları için ilham kaynağı oluyor. Bu köy, çift için özel bir anlam taşıyor; zira evlilikleri de burada gerçekleşti.

Kelly Brook, 28 yıllık oyunculuk kariyerini geride bırakarak yeni bir hayat yolculuğuna çıktı.

Kendisini "kötü bir oyuncu" olarak nitelendiren Brook, artık evli bir kadın olarak farklı bir yaşam sürdürme kararı aldı. Modellik, moda tasarımı ve radyo programcılığı gibi alanlarda da etkin olan Brook, evliliğinin ve kişisel tercihlerinin bu kararında etkili olduğunu belirtti.

The Daily Star ile yaptığı röportajda, oyunculuğu bırakma nedenlerinin çok katmanlı olduğunu ifade eden Brook, evinden uzak kalmak istememesinin ve mesleğin getirdiği yorgunluğun bu kararda önemli rol oynadığını dile getirdi. Kendi yatağında uyumayı seven ve köpeğine bakmak isteyen Brook, aynı zamanda oyunculuk mesleğinin kendisini zorladığını ve karakterlere bürünmenin kişisel kimliğiyle çatıştığını söyledi.

5/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 5

Brook, "O kadar baskın bir kişiliğim var ki, başka biri olmayı her zaman oldukça zor buluyorum. Bir filmde birisinin karısını oynadığımda iki hafta sonra onunla evli olduğuma inandım. Korkunç bir durumdu" diyerek, karakterlere bürünmenin zorluklarını anlattı.

6/6
Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer 6

Geçtiğimiz yıl "hayallerimin erkeği, ruh eşim" olarak tanımladığı Jeremy Parisi ile evlenen Brook, evlilik hayatının oyunculuk yapmasına engel teşkil ettiğini düşünüyor. Brook, "Dönüp Jeremy'ye ben altı hafta evde olmayacağım demek istemiyorum" diyerek, evliliğin getirdiği sorumlulukları ve öncelikleri vurguladı. Ayrıca, senaryo gereği başkasıyla sevgili ya da evli gibi görünmenin evlilik üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurduğunu belirtti.

İlgili Haberler
Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri belli oldu. Herkes yerleşmek isteyecek
Almanya'ya yerleşmek isteyenlere iyi haber geldi. Almanya bu iş kollarını arıyor
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu
Seda Bakan fiyatları gördü isyan etti. Sert ekonomi yorumu gündem oldu
Petek Dinçöz’ün annesini tanıyamayacaksınız. 4 saatte 30 yaş gençleşti
Petek Dinçöz’ün annesini tanıyamayacaksınız. 4 saatte 30 yaş gençleşti
Tatlı Kaçıklar'ın seksi şempazesi yıllara meydan okuyor. 53 yaşındaki oyuncunun son hali ortaya çıktı
Tatlı Kaçıklar'ın seksi şempazesi yıllara meydan okuyor. 53 yaşındaki oyuncunun son hali ortaya çıktı
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi
Ünlülerden Ekrem İmamoğlu ile pozlar gelince çok sinirlendi
Seren Serengil'i çileden çıkartan fotoğraflar. 'Birkaç gün önce neredeydiniz' diye sordu
Seren Serengil'i çileden çıkartan fotoğraflar. 'Birkaç gün önce neredeydiniz' diye sordu
Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır'
Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır'