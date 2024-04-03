Oyunculuğu bıraktı kocasının köyüne yerleşti. İşte ünlü oyuncunun yaşadığı yer

Kelly Brook ve Jeremy Parisi'nin İtalya'nın Arpino köyündeki çiftlikteki hayatları, yeni TV şovları için ilham kaynağı oluyor. Bu köy, çift için özel bir anlam taşıyor; zira evlilikleri de burada gerçekleşti.

Kelly Brook, 28 yıllık oyunculuk kariyerini geride bırakarak yeni bir hayat yolculuğuna çıktı.

Kendisini "kötü bir oyuncu" olarak nitelendiren Brook, artık evli bir kadın olarak farklı bir yaşam sürdürme kararı aldı. Modellik, moda tasarımı ve radyo programcılığı gibi alanlarda da etkin olan Brook, evliliğinin ve kişisel tercihlerinin bu kararında etkili olduğunu belirtti.

The Daily Star ile yaptığı röportajda, oyunculuğu bırakma nedenlerinin çok katmanlı olduğunu ifade eden Brook, evinden uzak kalmak istememesinin ve mesleğin getirdiği yorgunluğun bu kararda önemli rol oynadığını dile getirdi. Kendi yatağında uyumayı seven ve köpeğine bakmak isteyen Brook, aynı zamanda oyunculuk mesleğinin kendisini zorladığını ve karakterlere bürünmenin kişisel kimliğiyle çatıştığını söyledi.