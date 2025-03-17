Özal’ın kitabı ve CIA operasyonu...

Prof. Dr. Nur Serter, “Özal'ın gizli kitabı” başlıklı yazısında Turgut Özal’ın imzasıyla 1988’de İngiltere’de İngilizce olarak basılan “La Turquie en Europe” (Avrupa’daki Türkiye) adlı kitap üzerinde durdu.

Yıllar önce kitabı, zaman zaman kitapla paralel fikirler öne süren Yunanlı Profesör Dimitri Kitsikis’in yazmış olabileceğine dair bir yazı yazmıştım.

Nur Serter’in analizinde de kitabın operasyonel niteliği daha fazla ortaya çıkıyor.

Serter’in verdiği bilgilere göre “Özal, kitabını, ‘Avrupa halklarına ve onlara ait olan Türk Halkına’ ithaf etmiş ama AB daimi üyelik başvurusunda AB Bakanlar Konseyi’ne sunmuştu...

Kitapta M.Ö. 3000 yıllarından başlayarak Anadolu’daki Hatti, Lovit, Hurri, Hitit, Lidya, Likya, Urartu, Karya, Frigya, Truva, Girit uygarlıkları anlatıldıktan sonra İyon ve Hellen uygarlıklarına geniş yer verilmişti.

Bu antik uygarlıkların hiçbirinin kökenine ilişkin Türk vurgusu yoktu.

Kitabın Türklerle ilgili 7. Bölümünde Anadolu’daki Türklerin nüfusun % 10’unu oluşturdukları ileri sürülmektedir. (s.119)

Kitapta, ‘Anadolu’da günümüze kadar yaşayan 70 anadil bulunmaktadır. Gerek Doğu Roma, gerek Osmanlı İmparatorluğu, evrensel devletler olarak, var olan kültürlerin üzerine inşa edilmişlerdir.’ (s. 47) veya ‘Türk kültürü, antik Anadolu uygarlıklarının kültürel birikiminin, Plato’dan Aristo’ya kadar uzanan antik çağ Yunan felsefesi ile tek tanrılı dinlerin felsefesi sentezlenerek oluşmuştur.” gibi iddialarla Osmanlı kimliğinden dışlanan Türk kimliği, çok milliyetli, çok kültürlü, çoğulcu yapının içinde sadece bir ‘alt kültür’ grubuna indirgenmektedir.

Yine kitapta Mustafa Kemal’in Türkiye’nin Osmanlı ve İslam’la olan bağlarını kestiğine vurgu yapılmıştır. ( s.351)

1980’li yılların neo-liberal- muhafazakar ve adem-i merkeziyetçi, çoğulcu siyaseti, Osmanlı modeli ile hazırdır.”

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Özal’ın kitabı 1988’de basıldı ama Türkiye’de duyulması 90’lı yıllarda oldu. Yalnız kitaptaki iddialar, 2006 yılında Wall Street Journal’de Hugo Pope adlı yazarın görüşleri olarak ortaya çıktı!

Hugo Pope, gerçekte kendi görüşlerini değil, Amerikan derin devleti adına Özal’ın kitabındaki görüşleri savunuyordu. Hugo Pope, The Wall Street Journal gazetesinin 28 Kasım 2006 tarihli sayısında, CIA’nın operasyonel bakışını şöyle sergilemişti:

"Türkiye'nin toprağı her zaman Avrupa'dadır ve Avrupa'nın bir parçasıdır. Roma İmparatorluğu, 'Anadolu' ve 'Küçük Asya' adlarıyla da bilinen, bugünkü Türkiye'yi içine alıyordu. 70 milyon nüfuslu modern Türkiye isim ve dil açısından Türk olabilir ancak genetik açıdan o kadar safkan değil. Orta Asyalı Türklerin Türkiye'ye gelişleri esasen 13. yüzyılda sona ermiştir. Anadolu'daki eski nüfusa toplamda yaklaşık yüzde 10 katkıları olmuş gibi görünmektedir."

Bu etnik değerlendirmelerden önce Radikal gazetesinden Neşe Düzel'in sorularına cevap veren Dinlerarası Diyalog Platformu Başkanı Niyazi Öktem de "Anadolu'daki Rum'a, Ermeni'ye ne oldu? Orta Asya'dan en çok 1 milyon Türk geldi. Anadolu'da en az 5 milyon Rum ve Ermeni vardı. Horasan erenleri kimi Müslüman yaptı? İstanbul'un fethinden sonra bir kısım Rumlar Müslüman oldu, bir kısmı da Fenerli Rum olarak kaldı. Thales benim atam, Atilla değil!" diye yazmıştı.

ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde bulunmuş İTÜ'lü profesör Timuçin Binder de 2007 Aralık ayında Sabah gazetesinde yayınlanan haberde Orta Asya'dan gelen Türklerin oranının yüzde 10-15 civarında olduğunu iddia etti.

İşi gücü bırakıp Türkiye Türklüğünün genetik yapısı veya DNA'sı ile uğraşmak kervanına önce Niyazi Öktem, sonra Özdemir İnce, Ertuğrul Özkök ve İsmet Berkan katıldı, Türk diye bir ırkın olmadığını iddia eden yazılar yazdılar.

Özdemir İnce, “1071 yılında Anadolu'ya gelen 500 bin Türk, iki yüzyıl içinde yerli halk olan 10 milyon Hıristiyanı Müslümanlaştırdı” diye hiçbir bilimsel temeli olmayan bir iddia ortaya attı.

Oysa Türkler en az 8 bin yıldır Anadolu'daydı. Oğuzların göçünden önce İskitler, Kimmerler, Peçenekler, Kumanlar Anadolu'da yerleşik hayata geçmişlerdi. Bu Türk boyları Anadolu'da önce Hıristiyanlaşmış, bir kısmı Müslüman Oğuzlarla karşılaşınca da Müslüman olmuşlardı. Hıristiyan kalanları ise ırken Türk oldukları halde Rum sayılarak 1924'te mübadeleyle Yunanistan'a gönderildi.

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Görüldüğü gibi Özal imzasıyla yayınlanan Dimitri Kitsikis görüşleri, Türk Milleti’ne operasyon olarak CIA tarafından da kullanıldı. Uydurma tarihle, Türk Milleti’nin hakkından geleceklerini zannediyorlardı. Zaten Karen Fogg da “Türk tarihinin hakkından gelmek lazım” demişti...

Bugünkü açılımcı iktidar ve ortakları da aslında aynı çizgide yürümektedir.