Ozan Güven ekranlara dönüyor. Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla 3 yıldır ekranlardan uzaktı

Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Deniz Bulutsuz'un açıklamaları sonrası büyük tepki çeken Ozan Güven, ekranlardan uzaklaşmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Güven, Kanal D’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi “Taş, Kağıt, Makas” ile ekranlara dönecek.

Uğraş Güneş tarafından yazılan ve Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini yapacağı dizi bu hafta sete çıkacak.

TAŞ, KAĞIT, MAKAS” DİZİSİNİN KADROSU VE KONUSU

Kore yapımı Remember: War Of The Son’dan uyarlanan dizide hipertimestik sendromu (Hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu adlı gencin hikâyesi anlatılıyor. Ozan Güven ise dizide “Harun Yakar” adlı renkli bir karakteri canlandıracak.

Ekin Koç’un “Umut” rolüne hayat vereceği dizide Serra Arıtürk Umut’un partneri “Alev”i, Burak Yörük Urfalı inşaat kralı Bünyamin Demirkıran’ın tek oğlu olan Fecir’i ve Hande Ataizi de adliyenin dişli savcısı “Süreyya Yalçınkaya”yı canlandıracak. Ozan Güven’in canlandıracağı avukat Harun ile savcı Süreyya arasında büyük bir çekişme yaşanacak.