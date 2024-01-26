Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında yeni gelişme

Oyuncu Ozan Güven’in 13 Haziran 2020’de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.

İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporunda, Deniz Bulutsuz’un yaşanan olay nedeniyle anksiyete bozukluğu oluştuğunun anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerinde etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde olduğu bildirildi.

Söz konusu raporda, Bulutsuz’un vücudunda kemik kırığı bulunmadığı, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokacak düzeyde olmadığı ve yüzdeki yaralanmaların sabit iz niteliğinde olmadığı da belirtildi.

Davanın görülmesine bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 14.20’de devam edileceği iletildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz, Güven’in kendisini darp ettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güven hakkında, ’hakaret’, ’kasten yaralama’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Ozan Güven’in de Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu dosya uzlaştırma büroya gönderilmişti fakat taraflar birbiriyle uzlaşmayı reddetmişti. Ozan Güven’in şikayeti üzerine de, Bulutsuz hakkında ’basit yaralama’ suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti.