Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı

Milli futbolcu Ozan Kabak, milli takımın Avrupa Şampiyonası elemelerinde ulaşmak istediği hedefi anlattı.

Ozan Kabak yeni hedefini açıkladı

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ın Türk oyuncusu Ozan Kabak, futbol yaşantısını sürdürdüğü Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takım formasıyla yer almayı hedeflediğini söyledi.

"4 MAÇTA 3 GALİBİYET"

Bundesliga'da 4. senesini geçirecek Ozan Kabak, EURO 2024'e Almanya'da ev sahipliği yapmasının kendisini şimdiden motive ettiğini belirterek, "Almanya’da 4. senemi geçireceğim. Bütün sahaları, şehirleri iyi biliyorum, çok yakın arkadaşlarım var. Benim için tabii ki EURO 2024'ün Almanya'nın ev sahipliğinde olması ekstra motivasyon, Almanya'da finalleri oynamak müthiş olur. Almanya bir futbol ülkesi, inanılmaz statları ve taraftarları var. Onun için sabırsızlanıyorum. İnşallah en iyi şekilde grubu bitirip Almanya'da yer alırız. Eleme grubunda oynadığımız 4 maçta 3 galibiyetle 9 puan aldık. Önümüzde 4 maç daha var. Bu maçlardan da en iyi şekilde puanlar alacağız ve gideceğiz. Grupta şu an iyi bir konumdayız." dedi.

"BEKLENTİ İÇİNE GİRİYORSUN"

A Milli Takımın Letonya ve Galler ile oynadığı maçlarda kısa bir süre forma giyen Ozan, "Milli takım her oyuncunun olmak isteyeceği bir yer. Ben de orada bulunduğum için çok gururluyum. Tabii ki çok büyük bir rekabet var. Bireysel olarak hedeflediğim maç sayılarından ve sürelerden biraz daha uzak bir yıl oldu. Milli takımın son kampına 33-34 maç oynayarak geldim. Bir futbolcu olarak her zaman oynamak istiyorsunuz. Milli takıma bir beklenti içinde geliyorsunuz. Takım kazanınca tabii ki mutlu oluyoruz. Önemli olan takımın kazanması ve turnuvalara katılmak. İnşallah önümüzdeki turnuva olan Almanya'ya katılırız." şeklinde konuştu.

"SEMPATİK BİRİ"

Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz ile diyaloglarının iyi olduğunu aktaran milli futbolcu, "Stefan hoca diyaloğu kuvvetli, sempatik biri. Herkesle şakalaşıyor. Bizimle de arası iyi. Almanca konuştuğum için daha rahat iletişim kurabiliyorum. Benim beklentim her zaman milli takım hocası ve oyuncusu arasında oynama ve oynamama konusunda bir şeffaflığın ve kriterlerin olması. Stefan hoca ile aram iyi" değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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