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Özbek şarkıcı çektiği klipte Türkiye için ağıt yaktı

Özbek şarkıcı Shohjahon Jo'rayev, Özbek şair Bobur Bobomurod'un "Derdin, derdim oldu bugün Türkiye" eseriyle Türk halkına başsağlığı diledi

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 09:04
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Özbek şarkıcı Shohjahon Jo'rayev çektiği klipte Türkiye için ağıt yaktı

Özbek şarkıcı çektiği klipte Türkiye için ağıt yaktı
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye maddi ve manevi destek geliyor.

Özbek şarkıcı Shohjahon Jo'rayev'in Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden duyduğu acıyı ifade etmek için hazırladığı klipte şu sözlere yer veriliyor

"Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye'm, serdin derdim oldu bugün Türkiye. Ah, bazen hayatta yorulduğum oldu, hoşnutluk dileyerek küşadına geldim. Kendine kalbimi açtığım oldu. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye.

Güzel toprağında gezdiğim vardı. Mavi denizinde yüzdüğüm vardı. Seni kendim gibi bildiğim vardı. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim bugün Türkiye.

Aslında bu deprem kalplerde oldu. Aklım sende kaldı hasrete daldım. Gözüm gözün açık yerde buldu. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm.

Hep başın sağ olsun kardeşim, dostum. Düşmandan afetten çaresizlikten Allah'ım korusun tüm felaketten. Sana gelen bana gelendir Türkiye'm, derdin derdim oldu bugün Türkiye."

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