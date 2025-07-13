Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz karşı karşıya: Tapu savaşı büyüyor!

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim bitmiyor. Özcan Deniz, Zekeriyaköy’de yıllar önce aldıkları arsaya üç villa inşa ettirmişti. Ancak iş ve özel hayatta yaşanan anlaşmazlıklar sonrası kardeşler birbirleriyle iletişim kurmamaya başladı. Deniz Kardeşler, önce birbirlerine dava açıp uzaklaştırma kararı aldırdı, ardından malvarlığı yüzünden kavgaya tutuştu.

Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul’da Özcan Deniz’in adının geçtiği taşınmaz devri anlaşmazlığı, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşındı. Dava dosyasına göre, 2021’de Zekeriyaköy’deki taşınmazların devri için yazılı bir protokol yapıldı. Protokole göre tapuların belirli tarihlerde ve koşullarda devredilmesi gerekiyordu. Ancak devir işlemleri tamamlanmadı. Davacılar, tapuların devredilmemesini “kötü niyetli ve haksız” olarak nitelendirdi.

Davacı tanığı Ahmet Başçı, tapu işlemlerine dair önemli bilgiler verdi. Başçı, protokol sürecinde tarafların anlaştığını ve kendisinin işlemleri yönettiğini belirtti. Tapu harçlarının kredi kartıyla ödendiğini ifade eden tanık, işlemlerin tamamlanmak üzereyken karşı tarafça durdurulduğunu söyledi. Başçı, Özcan Deniz’in ailesinin sürece dahil olduğunu ve özellikle Uğur adlı bir kişinin işlemleri engellediğini iddia etti. “Uğur Bey işlemleri yapmayacağını belirtti, şoke olduk,” diyen tanık, kendilerine açıklama yapılmadığını ve protokolün uygulanmadığını savundu.

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TANIKLAR: “HER ŞEY HAZIRDI, VAZGEÇTİLER”

Bir diğer tanık Erhan Karataş, protokoldeki sözlerin tutulmadığını söyledi. Karataş, tapu işlemlerine dair evrakların hazırlandığını, noter aşamasına gelindiğini ancak son anda sürecin durdurulduğunu belirtti. “Ercan Bey tapuları devretmedi, bu bize zarar verdi,” diyerek maddi ve manevi kayıp yaşadıklarını vurguladı.

ÖZCAN DENİZ: “PROTOKOLDEN HABERİM YOKTU”

Dava dilekçesinde Özcan Deniz’in dikkat çeken ifadesi yer aldı. Ünlü sanatçı, protokol sürecinden habersiz olduğunu ve hiçbir resmi işlemde yer almadığını belirtti. Deniz, süreci kız kardeşi Melek Kasap’ın yönettiğini iddia etti.

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DAVALILAR: “İDDİALAR ASILSIZ, PROTOKOL BAĞLAYICI DEĞİL”

Davalı Deniz Filmcilik’in avukatları, protokolün hukuken bağlayıcı olmadığını, yalnızca niyet beyanı olduğunu savundu. İşlemlerin resmi yükümlülük doğurmadığını belirten savunma, davacıların süreci abartarak haksız kazanç peşinde olduğunu iddia etti. Evren Deniz’in avukatları ise suçlamaları reddederek tapuların şirketlerine ait olmadığını ve devir anlaşması bulunmadığını belirtti. “Tapular bizim değil, devir söz konusu değil,” diyerek davanın reddini talep ettiler.

AİLE İÇİ KRİZ: KUZENLER ARASI TAPU SAVAŞI

Dava dosyasındaki çarpıcı detaylardan biri, tarafların kuzen olması. Davacı tanıklar, aile bağları nedeniyle sürece güvendiklerini ancak ilişkilerin bozulmasıyla protokolün çatışmaya dönüştüğünü belirtti.

MAHKEME KARARI: YENİ DURUŞMA VE HARÇ UYARISI

Mahkeme, tanık beyanlarının yazılı sunulmasına ve eksik harçların tamamlanması için davacıya ihtar gönderilmesine karar verdi.

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Dava, ileri bir tarihe ertelendi.