Eskişehirspor'da flaş ayrılık. Özcan Kızıltan dönemi kısa sürdü

Kızıltan, Eskişehirspor'un 7 dönemdir süren transfer yasağının kaldırılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Özcan Kızıltan, ligin 22'inci haftasında Eskişehirspor'un kendi sahasında Karabel Karaköprü Belediyespor ile yaptığı karşılaşmada ilk kez takımın başında çıktı.

Mücadeleyi Eskişehirspor 3-1 kaybetti.

Mağlubiyetin ardından yönetim, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özcan Kızıltan ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.