Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümünde anılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlam ve önemine ilişkin bir yazı yazdı.

ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne günün anlamına ilişkin not düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk ebediyete intikal edişinizin yıldönümünde sizi ve istiklalimize sahip çıkan şehitlerimizi yad ediyoruz. "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Tüm saldırılara rağmen 85 milyonluk milletimizin hayallerini gerçekleştirene kadar durmayacağız. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.