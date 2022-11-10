Hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Türk Milleti Ata’sını böyle andı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı.

Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu.

O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Otomobile köprüde bulunan yüzlerce vatandaş ve polis ekipleri, saat 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Gerçekleştirilen saygı duruşuna İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polis ekibi de katılarak saygı duruşunda bulundu. (İHA-DHA)