Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü görevden alındı

ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürü Birol Çınar görevden alındı.

TMSF KURULU 2. BAŞKANI FATİH SULTAN MEHMET YILDIRIM OLDU

TMSF Kurulu 2. Başkanlığı’na Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Büyük, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyeliği’ne Mehmet Uğur Dilipak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Erdinç Karagöz, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Abdullah Karaboyacı, Faruk Gözübüyük ve Mustafa Kılınç getirildi.

AFAD BAŞKAN YARDIMCILIĞI’NA UĞUR SEZER ATANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcılığı’na Mülkiye Müfettişi Uğur Sezer, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü’ne Orhan Tatar, Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü’ne İsmail Palakoğlu, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü’ne Ahmet Nehar Poçan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Havan, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na Mülkiye Müfettişi Önder Bozkurt atandı.

Göç İdaresi Başkan Yardımcılığı’na Mehmet Hamdi Özçelik, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği’ne Fatih Kıratlı, Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Nebi Çelik, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Atila Berber getirildi.

4 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.