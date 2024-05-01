Özel halk otobüsünden yükselen dumanlar korkuya sebep oldu

Kaynak: İHA
Özel halk otobüsünden yükselen dumanlar korkuya sebep oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünde dumanlar yükseldi, bu durum yolcularda korkuya neden oldu.

İtfaiye ekipleri, dumanların çıkış sebebini belirlemek ve soğutma çalışması yapmak için olay yerine sevk edildi.

Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak D100 Karayolu'nda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 41 HO 3042 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi.

Sürücü aracı durdururken, yolcular korku içinde otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkaran otobüste soğutma çalışması başlattı.

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

aw194703-01.jpg

aw194703-02.jpg

aw194703-03.jpg

aw194703-04.jpg

Son Haberler
İstanbulspor isyan etti Spor
İstanbulspor isyan etti
Yapay et: Geleceğin gıda kaynağı mı yoksa tehlike mi? Teknoloji
Yapay et: Geleceğin gıda kaynağı mı yoksa tehlike mi?
Rey Manaj'dan müjdeli haber Spor
Rey Manaj'dan müjdeli haber
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi Video
Güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı Video
Bebeğinin kız olacağının öğrenince sinirlenen baba tepki topladı
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı Video
Dans eden çalışanlar müşteriye yakalandı
Rafa Silva Süper Lig yolcusu Spor
Rafa Silva Süper Lig yolcusu