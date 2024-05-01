Özel halk otobüsünden yükselen dumanlar korkuya sebep oldu

İtfaiye ekipleri, dumanların çıkış sebebini belirlemek ve soğutma çalışması yapmak için olay yerine sevk edildi.

Olay, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak D100 Karayolu'nda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halinde olan 41 HO 3042 plakalı özel halk otobüsünden dumanlar yükseldi.

Sürücü aracı durdururken, yolcular korku içinde otobüsten indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkaran otobüste soğutma çalışması başlattı.

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.