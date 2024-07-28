Özel hastanede korkutan yangın

Kaynak: İHA
Özel hastanede korkutan yangın

İstanbul’da bir özel hastanede yangın çıktı. Yangın sonrası yoğun bakımda tedavi gören hastalar başka hastanelere nakledildi.

İstanbul Esenler’de bir özel hastanede yangın çıktı. Hastanenin 6’ncı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Elektrik panosundan çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Poliklinikte bulunan hastaların tedavisine başka hastanelerde devam edildi. Öte yandan yoğun bakımda yatan 6 hasta ambulansla başka hastanelere nakledildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Hastanenin çevresinde bekleyen çalışanlar ve hasta yakınları yangının söndürülmesi sonrası rahat nefes alarak bölgeden uzaklaştı.

Son Haberler
Meteoroloji’den 5 il için sağanak uyarısı! Öğle saatlerinde dışarı çıkacaklar dikkat Gündem
Meteoroloji’den 5 il için sağanak uyarısı! Öğle saatlerinde dışarı çıkacaklar dikkat
Samsun’da trafiği aksatan olay: Sunroof’ta çıplak görülen kadın şok yarattı Video
Samsun’da trafiği aksatan olay: Sunroof’ta çıplak görülen kadın şok yarattı
Putin’den ABD’ye füze tehdidi Dünya
Putin’den ABD’ye füze tehdidi
Adnan Polat yıkıldı Spor
Adnan Polat yıkıldı
13 yaşındaki çocuk barajda boğuldu Yaşam
13 yaşındaki çocuk barajda boğuldu
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havaya uçtu Spor
Hacıosmanoğlu açıkladı hakemler havaya uçtu
Yüksekten düşen çocuğa helikopter desteği Gündem
Yüksekten düşen çocuğa helikopter desteği