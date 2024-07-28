Özel hastanede korkutan yangın

İstanbul Esenler’de bir özel hastanede yangın çıktı. Hastanenin 6’ncı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Elektrik panosundan çıkan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Poliklinikte bulunan hastaların tedavisine başka hastanelerde devam edildi. Öte yandan yoğun bakımda yatan 6 hasta ambulansla başka hastanelere nakledildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Hastanenin çevresinde bekleyen çalışanlar ve hasta yakınları yangının söndürülmesi sonrası rahat nefes alarak bölgeden uzaklaştı.