Özel okulda 6 bin 500 TL maaş teklif edilen öğretmen isyan etti. Hani ekonomi uçuyordu

Düzenleme: Büşra Kapan
Özel okulda 6 bin 500 TL maaş teklif edilen öğretmen isyan etti. Hani ekonomi uçuyordu
Bir öğretmen, özel okulda kendisine teklif edilen maaşı sosyal medya üzerinden çektiği videoyla açıkladı.

İşsizlik, yaşam kaygısı ve ekonomik kriz vatandaşların kamburu olmaya devam ediyor. Türkiye’de son yıllarda yaşana ekonomik bozulmalar, enflasyonu, işsizliği ve daha bir sürü sorunu beraberinde getirdi.
Anaokulu bir öğretmen, yaptığı iş görüşmesini video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan bu video izleyenleri şaşkına çevirdi.
Öğretmen çektiği videoda, haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL teklifle karşılaştığını, 3 aylık deneme sürecinin sonunda kabul edilmesi halinde asgari ücretin geçerli olacağını söyledi.
Ayrıca öğretmen, duruma tepki gösteren öğretmen, mesleğin değersizleştirildiği ve asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakıldıkları için kırgın ve öfkeli olduğunu da belirtti.
2023 - 2024 eğitim öğretim yılı anaokulu fiyat listesi:

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