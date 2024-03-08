THY'de saklanan skandal. Herkese racon kesti

Kaynak: Airporthaber
THY'de saklanan skandal. Herkese racon kesti
Türk Hava Yolları ile Hava İş Sendikası arasında yürütülen TİS görüşmelerinde karşılıklı atışmaya dönüşen gelişmeler bugün farklı bir boyut kazandı. Ali Kemal Tatlıbal’ın “Cuma’yı bekleyin” mesajından sonra skandal bir gelişme meydana geldi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın sosyal medya üzerinden Hava İş Sendikası’na racon kesmesi sonrasında sendikadan sert bir açıklama gelmişti. Sendika Ahmet Bolat’ın sosyal medya üzerinden ayar vermesine karşılık “Cuma’yı bekleyin” mesajı vermişti.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat sendikanın taleplerine geçit vermezken, sendikal faaliyetleri de önlemeye yönelik tedbirler alarak THY çalışanlarını adeta sendikasızlaştırma niyeti bugün net bir şekilde meydana çıktı.
Dün gece yarısı yüzde 50 zamla yatan maaşların sonrasında sendika yöneticileri bugün İstanbul Havalimanı’ndan bulunan ekip terminaline gitti. Fakat beklemedikleri bir muamele ile karşı karşıya geldiler. Sendika yöneticilerinin tüm giriş kartlarının iptal edildiği öğrenildi.
Sendika yöneticileri ile güvenlik personeli arasında hareketli tartışmaların yaşandığı bildirildi.
Sendika avukatının kapıda polis ile tartıştığı öğrenildi. Hava İş avukatının; 'THY polis marifetiyle sendikal haklarımızı engelledi' diyerek bağırdığı ve alanı terk ettiği aktarıldı.
Diğer yandan Ahmet Bolat’ın bugün ekip terminaline gideceği öğrenildi. Sendikal gerçekleri ekiplerden saklamak isteyen Ahmet Bolat’ın ne tür bir açıklama yapacağı merakla beklenirken, gözler sendikaya yöneldi.
Bugün karşılıklı açıklamaların gelmesi bekleniyor.

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