Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler nedeniyle mayıs ayında, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artış gösterdi. Böylece özel sektörün borcu 168,5 milyar dolar oldu.

Özel sektörün borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı borç miktarını açıkladı. Mayıs 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artış gösterdi. TCMB'ye göre özel sektörün toplam yurt dışı 168,5 milyar dolara ulaştı.

Özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu da mayıs ayında 2,4 milyar dolar artış gösterdi. Böylece borç miktarı 157,3 milyar dolara yükseldi.

KISA VADELİ KREDİ BORÇ ARTTI

Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2,1 milyar dolar artışla 11,2 milyar dolar oldu.Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları da yükseldi. Finansal Olmayan Kuruluşlar kredi borçlanmaları azaldı.Tahvil stoku ise 10,9 milyar dolara çıktı.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI KREDİ BORCU VE ANAPARA GERİ ÖDEMELERİ

Türkiye’de özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, son verilerde dikkat çeken bir artış gösterdi.

Toplam kredi borcu Mayıs sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar artış gösterdiği ortaya çıktı. Toplam borç 168,5 milyar doları buldu.

Uzun vadeli kredi borcu da 2,4 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2,1 milyar dolar artarak 11,2 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Döviz bakımında bakıldığında ise uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58'inin dolar yüzde 35'inin ise evur olduğu görüldü. Borcun yüzde 2,4 Türk lirası bazında yüzde 4,1’i diğer döviz cinslerinden oluştuğu açıklandı.

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