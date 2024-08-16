Özel sektörün yurt dışı kredi borcu uçuşa geçti

Özel sektörün borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, Özel sektörün yurt dışı kredi borçlarının arttığını açıkladı.

TCMB'ye göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu haziranda 2023 sonuna kıyasla 3,8 milyar dolar yükseldi. Böylece 158,8 milyar dolara çıktı. Kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 3,2 milyar dolar yükselişle 12,3 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları haziranda 2023 sonuna göre 1,2 milyar dolar ve tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 3 milyar dolar artarak 17,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 213 milyon dolar azaldı, tahvil stoku 63 milyon dolar düşüşle 1,1 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 277 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 288 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, haziranda 2023 sonuna göre 2,5 milyar dolar artışla 7 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 389 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolara geriledi.

1 YILLIK ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 52,3 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin haziran sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar artarak 108,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç ise 3 milyar dolar artışla 10,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 158,8 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si dolar, yüzde 34,8'i euro, yüzde 2,6'sı Türk lirası ve yüzde 4,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,7'sini dolar, yüzde 16,1'i euro, yüzde 32,9'unu Türk lirası ve yüzde 5,3'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,5'i finansal kuruluşlara, yüzde 61,5'i finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 78,2'si finansal kuruluşlara ve yüzde 21,8'i finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 52,3 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.