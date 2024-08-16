AKP’li vekilin oğlu tutuklandı! Kadın memur teklifini reddedince saldırdı

14 Ağustos’ta Ankara Emniyeti’nin ihbar hattına, 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesindeki inşaat alanında alkollü bir kişinin mesai arkadaşına saldırdığı ihbarı yapıldı. Ekipler hızla Altındağ İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ulaştı. N.T. adlı kadın memur, aynı kurumda bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Alperen Ceylan’ın kendisine küfrettiğini, yüksek sesle bağırıp saldırdığını ve eşyaları kırıp döktüğünü doğruladı.

Polis, olayı Ceylan’dan da dinlemek istedi. Tutanakta, Ceylan’ın alkol koktuğu ve kimlik beyanında bulunmak istemediği, bu nedenle takviye ekip istendiği belirtildi. Sonunda, Ceylan kimliğini ibraz etti.

ESKİ DAVADAN TUTUKLANDI

41 yaşındaki Alperen Ceylan, 25-26 ve 27. dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın oğludur. Polisler, Ceylan’ın Türk Parlamenterler Birliği’nin milletvekili ailelerine verdiği kartı göstererek GBT sorgulamasından kurtulmak istediğini, ancak polislerin geri adım atmadığını belirtti. Yapılan sorgulamada, Ceylan’ın polise direnme suçundan ceza aldığı ve aylardır arandığı ortaya çıktı. Ceylan, cezasının kesinleştiği davadan tutuklanarak cezaevine kondu.

‘SENİ ÖLDÜRECEĞİM’

Ceylan’ın saldırdığı N.T., şikayetçi oldu. N.T., Ceylan’ın iki ay önce kendisine sevgili olmayı teklif ettiğini, reddedilince hakaret ve tehdit mesajları attığını belirtti. N.T., “Bu mesajlarda beni öldüreceğini ve yaşatmayacağını söyledi” dedi. 14 Mayıs günü Ceylan’ın iş yerine alkollü geldiğini ve kendisine saldırdığını ifade etti.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, iş yerine alkollü gelmek, kamu malına zarar vermek ve iş arkadaşlarına hakaret etmekten idari soruşturma başlattı. Bakanlık, ceza vermeye kararlı görünüyor ve Ceylan memuriyetten atılabilir.

BABASI NEVZAT CEYLAN’IN AÇIKLAMALARI

AKP Ankara eski Milletvekili Nevzat Ceylan, oğlunun alkol problemi olduğunu belirterek, “Oğlum alkol aldığı zaman bambaşka bir şekle giriyor. Psikologa gösterdik ama devam ettiremedik” dedi. Ceylan, oğlunun bazen kendi milletvekili sıfatını kullandığını ve alkol aldığında şiddet uygulayacak noktalara geldiğini belirtti.

Baba Ceylan, “Adımı kullanarak, tutanak tutturmak istememiş. Polis tutanağı tutuyor, mahkemeye veriyor. Bundan ceza aldı. Bir kısmı kesinleştiği için dünkü olaydan sonra tutukladı” diye konuştu.