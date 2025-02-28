Özel ve Kılıçdaroğlu cenazede yüzleşti! Ankara bu fotoğrafı konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'taki Manisa İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, "Seçimlerin faturasını Bay Kemal’e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" demişti. Kılıçdaroğlu ise 7 Şubat'ta katıldığı KRT programında kurultayla ilgili, parti yönetiminin "açık ve net bir açıklama yapması gerektiğini" vurgulamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat’ta CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Şaibeli kurultay iddialarının ardından Özel ve Kılıçdaroğlu, CHP’nin 19. Dönem Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Bu nedenle törende gözler Özel ve Kılıçdaroğlu'nun üzerine çevrilmesine neden oldu. Ancak uzun bir aradan sonra görüntülenen ikilinin gerginliği, basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.

Törene, Doğan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM İdare Amiri Sermet Atay, CHP grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski bakanlar Mehdi Eker ve Ertuğrul Günay ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

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Doğan'ın öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunun ardından dua edildi.

Törene katılanlar, Doğan'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Mustafa Doğan'ın cenazesi, yarın Gaziantep'te Bahattin Nakıpoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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DOĞAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1948'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Türkiye Elektrik Kurumu Bölge Başmühendisi, Gaziantep Belediyesi Yazı İşleri Müdürü, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdür Muavini ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevlerini yürüten Doğan, 19. Dönemde CHP'den Gaziantep Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Doğan, evli ve iki çocuk babasıydı.

Başsavcılıktan CHP'ye 'şaibeli kurultay' incelemesi

NE OLMUŞTU:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'ta partisinin Manisa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Seçimlerin faturasını Bay Kemal'e çıkartıp şaibeli bir kurultayla kendisini tehcir ettiler" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 7 Şubat'ta KRT televizyonunda katıldığı bir programda, kurultayla ilgili parti yönetiminin "açık ve net bir açıklama yapması gerektiğini" vurgulamıştı. Kılıçdaroğlu, "Eğer açıklama yapmıyorsanız, susmak ikrar anlamına gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Bir şey varsa, partinin kirlilikten arınması gerekir," şeklinde konuştu. Şaibe şüphesi olup olmadığına dair bir soruya ise, "Benim elimde bir şey yok," yanıtını vermişti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddiasına yanıt veremeyenlerin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girmemesi gerektiğini belirterek parti yönetimine, "Bu iddiayı ya meydan okuyarak reddedin, ya da o koltukta oturmayın," şeklinde çağrıda bulunmuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 7 Şubat'ta KRT televizyonunda katıldığı bir programda, kurultayla ilgili parti yönetiminin "açık ve net bir açıklama yapması gerektiğini" vurgulamıştı. Kılıçdaroğlu, "Eğer açıklama yapmıyorsanız, susmak ikrar anlamına gelir, o zaman başka bir şey var demektir. Bir şey varsa, partinin kirlilikten arınması gerekir," şeklinde konuştu. Şaibe şüphesi olup olmadığına dair bir soruya ise, "Benim elimde bir şey yok," yanıtını vermişti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddiasına yanıt veremeyenlerin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girmemesi gerektiğini belirterek parti yönetimine, "Bu iddiayı ya meydan okuyarak reddedin, ya da o koltukta oturmayın," şeklinde çağrıda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Savcılık, bu soruşturmayı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine dayandırarak, "oylamaya hile karıştırılması" gerekçesiyle yürütüyor. Başsavcılık, soruşturmanın, yapılan bir ihbar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "yetkisizlik" kararıyla sevk ettiği evrak üzerinden başlatıldığını açıkladı.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, soruşturmanın kaynağı, eski Muş CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a yönelik iddialarıydı. Yeşiltaş'ın başvurusu üzerine "hakaret" soruşturması başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayla ilgili iddiaları da dikkate alarak, "yetkisizlik" gerekçesiyle dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi'yi ifadeye çağırdı. Her iki isim de yaptıkları açıklamada, kurultaya "şaibe karıştığı" yönündeki iddialara dair herhangi bir bilgileri olmadığını belirterek ifade vermeyeceklerini duyurdular.

Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, bir parti delegesi ve iki CHP üyesi "tanık" sıfatıyla başsavcılığa ifade verdi. Bu kişilerden birisi de kurultayın iptali için dava açtı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iddialar nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptalini istemek üzere dava açtı. Savaş, dava dilekçesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına değinerek, mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasını talep etti.