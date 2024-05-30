Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup

CHP lideri Özel, Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya, Norveç ve İrlanda başbakanlarına mektup yazarak, kararlarından dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris'e mektup yazarak, Filistin devletini resmen tanıma kararlarından dolayı tebrik etti.

Özel'in mektubunda, liderlere hitaben "Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye, Filistin devletini tanıma kararınızı büyük bir memnuniyetle karşılamıştır" ifadesine yer verdi. Ayrıca, bölgede kalıcı bir barışa yönelik kararlılıkları için teşekkür etti.

Mektupta ayrıca, Özgür Özel'in şu ifadelerine de yer verildi:

"Kasım ayında, Genel Başkanlığa seçilmemden hemen sonra, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması için sosyal demokrat ve sosyalist siyasi dostlarımıza çağrıda bulunmuş, İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmaya tek uygulanabilir çözüm olarak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurgulamıştım."

Özel'in mektubunda, liderlere gösterdikleri cesaret ve adil kararlarından dolayı teşekkür ettiği ve bu tür kararların küresel barış ve adalet için önemli bir adım olduğunu belirttiği ifadeler de yer aldı. Ayrıca, uluslararası toplumun, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada gösterdikleri kararlılığa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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