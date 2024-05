Özgür Özel: Erdoğan'a anayasa yapmayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48'inci Olağan Genel Kurulu'a katıldı

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmaya Gezi Parkı protestoları esnasında öldürülenleri anarak başladı.

"HAKLI KORKUYU ANLIYORUM"

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulanan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra gelin yeni anayasa yapalım diyene şunu söylüyoruz, önce bir mevcuda ne yaptın diye bakarlar. Siz eğer anayasayı her doğana göre yaparsanız o her doğanı kapsar herkese uyar. Her doğana yapılan anayasa, her doğana uyar ama Erdoğan'a yapılan anayasa 8 sene sonra Erdoğan'a da uymamaktadır.

Zaten tüm topluma değil bir kişiye dikilen kıyafetin tüm topluma uymadığı gibi o kişiye de uymayacağı, zaten anayasayı kuşatmasını istemediği ortada. O zaman yenisine ne gerek var deniliyor. Ben bu haklı korkuyu anlıyorum.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde 47 yıl sonra birinci parti olduğunu anımsatan Özgür Özel, CHP’nin Genel Başkanı olarak sırtında 17 buçuk milyon oyun yükü olduğunu ve 83 milyonun sorumluluğu olduğunu belirtti.

"17 MİLYON SEÇMENİN RIZASI ÖNEMLİ"

Özgür Özel, konuşmasının devamında şöyle konuştu:

“Ben çağrıldığım bir masaya bugün gider oturursam, bir başıma otururum. 17 milyon 499 bin kişi ayakta kalır, bırakın başkanı kızım bile ‘baba orada ne işin var’ der. Ama 17 milyon 499 bin kişiyi o masaya oturtabilirseniz, ‘ne işin var otur buraya’ dersiniz.

O 17 milyon 499 bin kişinin sadece bize oy veren, muhalefete oy veren her bir bireyin rızasını bir yeni anayasada oluşturmak, mevcut anayasaya tam uyum gerektirir. Muhalefete oy veren her bir bireyin rızasını yeni anayasada oluşturmak mevcut anayasaya tam bir uyum gerektirir.”

"CHP SİVİL BİR ANAYASA YAPAR"

Anayasa masasına oturmak için sabırsızlandığını belirten Özel, ama önce oturması gerekenlerin 17 milyon 499 CHP seçmeni ve bütün muhalefet seçmenleri olduğunun altını çizdi. Muhalefete bu güvenceyi verecek bir yönetim anlayışı olduğu, ayaktaki antidemokratik prangalardan kurtulabildiği ve bütün bir sürecin tam anlamıyla anayasaya, kurumlara, Anayasa Mahkemesi’ne bile karşı çıkan bir müttefiklik ilişkisi bu yaklaşımından uzaklaşabildiği takdirde, CHP’nin sivil bir anayasa yapabileceğini ifade etti.

Özel, konuşmasının devamında, “Her doğan için anayasayı herkesle konuşuruz ama her doğana anayasa yaparız, Erdoğan'a anayasa yapmayız” diye konuştu.