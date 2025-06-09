Özel'den 'Madleen' tepkisi: Mış gibi yapmanın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı

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Özel'den 'Madleen' tepkisi: Mış gibi yapmanın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı

CHP lideri Özel, İsrail'in Özgürlük Filosu Madleen'e yönelik saldırısına tepki göstererek "Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapmanın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı" dedi.

Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zeyrek'in tedavi gördüğü hastaenin önünde açıklama yaptı.

CHP lideri Özel, ilk günden itibaren Zeyrek'in sağlık durumunu takip ettiklerini ifade etti.

"İSRAİL'E YANIT VERMENİN ZAMANI"

Gazetecilerin sorusu üzerine Özel, İsrail'in Madleen gemisine saldırmasına yönelik "Normal şartlarda burada siyasi sorulara cevap vermiyoruz ancak bu durum özel. 12 silahsız aktivistin makarna göndermesine izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa ona teşekkür edeceğim. Artık mış gibi yapmanın değil, İsrail'e yanıt vermenin zamanı. Üzerlerine düşeni yapsınlar kaya gibi arkalarındayız" dedi.

İsrail ordusu Madleen'e müdahale ettiİsrail ordusu Madleen'e müdahale etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen açıklamasıDışişleri Bakanlığı'ndan Madleen açıklaması

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