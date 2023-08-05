Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı arazilerin büyüklüğü 4 ülkeyi aşıyor

Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı hazine arazilerinin büyüklüğü 4 ülkenin toplam yüz ölçümünü geride bıraktı. Özellikle kıyı bölgelerinde satışa çıkan arazilerin toplam büyüklüğü Belçika’yı bile geçti.

Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı arazilerin büyüklüğü 4 ülkeyi aşıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan Hazine arazilerini satışa sundu. Toplam büyüklüğü 30 bin 668 kilometre olan arazilerin yüzölçümü Belçika'nın, Arnavutluk'un, Slovenya'nın ve Makedonya'nın yüzölçümlerini aşıyor.

Türkiye'nin ekonomik zorluklar yaşadığı bir dönemde, devletin acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geniş bir arazi portföyünü satışa sundu.

Başkanlık, Hazine'ye ait toplam 33,053 kilometrekarelik devasa bir arazi alanını potansiyel alıcılar için listeledi. Bu arazilerin toplam büyüklüğü, 30 bin 668 kilometrekare ile Belçika'nın toprak alanından daha geniş bir alana işaret ediyor. Bu önemli adım, ekonomik dengenin yeniden sağlanması amacıyla atılan bir adım olarak görülüyor.

4 ÜLKEDEN DAHA BÜYÜK

Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yer alan bu hazine arazileri, çeşitli illerde bulunuyor. 10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre, bu büyük arazi portföyü, Belçika'nın, Arnavutluk'un, Slovenya'nın ve Makedonya'nın yüzölçümlerini aşan bir alana eşdeğer.

Arazilerin yabancılara satışı konusunda da dikkate değer bir artış gözlemleniyor. 2003 yılında yürürlüğe giren ve yabancılara toprak edinimini kolaylaştıran 4916 Sayılı Kanun'un ardından, yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'den satın aldığı arazi miktarı ciddi bir şekilde arttı.

Geçtiğimiz yıllarda CHP İzmir Milletvekili olan Tacettin Bayır'ın sorduğu soru önergesine göre, 2022-2023 yılları arasında yabancılar tarafından edinilen taşınmazların toplam büyüklüğü 8 milyon 338 bin 976 metrekare olarak açıklandı. Bu taşınmazlar arasında arsalar, konutlar, araziler ve işyerleri bulunuyor.

EN FAZLA SATIŞ İSTANBUL'DA

Türkiye genelinde satılan taşınmazların sayısına bakıldığında, 29,077 adet taşınmaz ile en fazla taşınmaz satılan ilin İstanbul olduğu görülüyor.

İstanbul'u sırasıyla 22,017 taşınmaz ile Antalya, 4,253 taşınmaz ile Mersin, 2,853 taşınmaz ile Ankara, 2,329 taşınmaz ile Bursa, 2,224 taşınmaz ile Yalova, 1,485 taşınmaz ile İzmir, 1,340 taşınmaz ile Muğla ve 1,292 taşınmaz ile Sakarya takip ediyor.

Ayrıca, belediyeler ve kamu kurumlarına ait gayrimenkullerin iller bazındaki toplam satış bedellerine bakıldığında, İstanbul'un 110 hisse ve 84,235,932 TL'lik toplam tutarla öne çıktığı görülüyor.

Bu gelişmeler, devletin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda attığı adımları yansıtırken, arazi satışlarındaki artış ve yabancı alıcıların ilgisi dikkat çekiyor.

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