Devlete ait hazine arazileri vatandaş uyurken satıldı. İşte denize sıfır arazilerin uydu görüntüleri

Kaynak: Patronlar Dünyası
Devlete ait hazine arazileri vatandaş uyurken satıldı. İşte denize sıfır arazilerin uydu görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla mülkiyeti Hazine, TEDAŞ ve TEİAŞ'a ait 73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı. Vatandaş uyurken alınan karardaki arazilerin denize sıfır oldukları uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. İşte o arazilerin uydu görüntüleri.

Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim şirketi (TEDAŞ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Kamu Maliyesi Hazinesi’ne ait bazı taşınmazlar özelleştirme kapsamına alındı.

Karar, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

7 ARAZİ DENİZE SIFIR

Dün gece yarısı alınan kararla 12 ildeki 73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınırken; Antalya, Muğla Marmaris, Mersin ve İstanbul’da özelleştirilecek olan 7 arazinin denize sıfır konumda olduğu ortaya çıktı.

Marmaris Selimiye’de özelleştirilecek 2 arazinin ormanlık alan ve denize sıfır konumda bulunduğu görülürken, Bodrum’da satılacak arazilerden ikisinin ormanlık alanda, ikisinin de lüks villaların olduğu sitelerin arasında yer aldığı görüldü.

Marmaris’in Osmaniye mahallesinde özelleştirilecek olan 2 parselin ise yerleşim alanlarının içinde ve denize sıfır konumda olduğu ortaya çıktı.

LÜKS VİLLALARIN SİTELERİN YANINDA

Bodrum özelleştirme kararı alınan arazilerden biri Gökçebel mahallesinde ormanlık alanda yer alırken, Karakaya Mahallesindeki alanların ise lüks villaların olduğu sitelerin arasında bulunduğu uydu görüntülerine yansıdı.

İstanbul'da özelleştirilecek arazilerden biri ise yine şehrin en değerli yerlerinden biri olan Rumeli Feneri'nde bulunuyor.

12 İLDE 73 TAŞINMAZ SATILACAK

Alınan kararla haklarında özelleştirme kararı alınan taşınmazlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Edirne İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Mersin ve Muğla illerinde yer alıyor.

Özelleştirilecek yerlerden bazılarının ise şehirlerin en güzel ve özel yerlerinde olması dikkatlerden kaçmadı. Alınan kararla İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri, İzmir Çeşme, Muğla Bodrum, Köyceğiz ve Marmaris, Antalya Kemer, Manavgat ve Alanya, Ankara Yenimahalle gibi değerli yerlerde satışlar gerçekleştirilecek.

Alınan karardaki taşınmazların 'satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin hukukuna uygun sair tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi' gibi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilecek.

Öte yandan özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi.

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