Özge Özpirinçci babasını anarken gözyaşlarına boğuldu: Verissimo’da duygusal anlar!

Özge Özpirinçci, İtalya’daki bir televizyon programında duygusal anlar yaşadı.

Milano’da çekilen popüler program Verissimo’ya konuk olan Özpirinçci, geçen yıl vefat eden babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi anarken gözyaşlarını tutamadı.

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan oyuncu, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından bahsederken duygularına hakim olamadı.

Bu anlar, programın tanıtım videosunda “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla yer aldı.

Programın önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.

39 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol almıştı.

Özpirinçci, bu sezon Sakıncalı dizisiyle ekrana dönnmeye hazırlanıyor.

Dizide, İlk ve Son projesinde birlikte oynadığı Salih Bademci ile başrolü paylaşacak.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2007’de “Kavak Yelleri” dizisiyle başladı.

“Melekler Korusun”, “Aşk Yeniden”, “Kadın”, “İlk ve Son” ve “Sandık Kokusu” gibi popüler dizilerde rol aldı.

Sinemada ise “Vücut” ve “Acı Tatlı Ekşi” gibi filmlerde oynadı.

Tiyatro sahnesinde de yer alan Özpirinçci, doğal oyunculuğu ve geniş hayran kitlesiyle tanınıyor.

Özpirinçci, 2021’de oyuncu Burak Yamantürk ile evlendi ve bir çocuk annesi.

