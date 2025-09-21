Özge Özpirinçci babasını anarken gözyaşlarına boğuldu: Verissimo’da duygusal anlar!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İtalya’da Verissimo programında babasını anarken gözyaşlarına boğuldu.

Özge Özpirinçci, İtalya’daki bir televizyon programında duygusal anlar yaşadı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-3.jpg

Milano’da çekilen popüler program Verissimo’ya konuk olan Özpirinçci, geçen yıl vefat eden babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi anarken gözyaşlarını tutamadı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-5.jpg

Programın bu sezonki ilk Türk konuğu olan oyuncu, ALS hastalığı nedeniyle kaybettiği babasından bahsederken duygularına hakim olamadı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-9.jpg

Bu anlar, programın tanıtım videosunda “Özge Özpirinçci, babasını hatırlayınca duygulandı” notuyla yer aldı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-6.jpg

Programın önümüzdeki günlerde yayınlanacağı belirtildi.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-10.jpg

39 yaşındaki başarılı oyuncu, son olarak Sandık Kokusu dizisinde rol almıştı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-7.jpg

Özpirinçci, bu sezon Sakıncalı dizisiyle ekrana dönnmeye hazırlanıyor.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-9.jpg

Dizide, İlk ve Son projesinde birlikte oynadığı Salih Bademci ile başrolü paylaşacak.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-12.jpg

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğdu.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-13.jpg

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2007’de “Kavak Yelleri” dizisiyle başladı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-14.jpg

“Melekler Korusun”, “Aşk Yeniden”, “Kadın”, “İlk ve Son” ve “Sandık Kokusu” gibi popüler dizilerde rol aldı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-15.jpg

Sinemada ise “Vücut” ve “Acı Tatlı Ekşi” gibi filmlerde oynadı.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-16.jpg

Tiyatro sahnesinde de yer alan Özpirinçci, doğal oyunculuğu ve geniş hayran kitlesiyle tanınıyor.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-17.jpg

Özpirinçci, 2021’de oyuncu Burak Yamantürk ile evlendi ve bir çocuk annesi.

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-18.jpg

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-19.jpg

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-20.jpg

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-21.jpg

ozge-ozpirincci-babasini-anarken-gozyaslarina-boguldu-verissimoda-duygusal-anlar-yenicag-22.jpg

