Özgür Demirtaş acil diyerek paylaştı

Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili “Acil” diyerek paylaşımda bulundu.

Demirtaş ekonomi yönetiminin “rasyonel politikalardan dönmeyeceğiz” mesajını olumlu bulduğunu söyledi.

Devamında ise Demirtaş, ülke olarak da Yapısal Reformlara girişilmesi gerektiğini açıkladı.

Demirtaş şöyle dedi:

Ekonomi yönetiminin “rasyonel politikalardan dönmeyeceğiz” mesajını son derece olumlu buluyorum.

Bu mesajlara ek olarak ülkece acilen Yapısal Reformlara girişmemiz lazım…

Yapısal reformlarla ekonominin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sık sık Türkiye’nin rasyonel politikalardan başka bir seçeneği olmadığını vurguluyor.

Geçtiğimiz yıl Şimşek “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Şimşek “Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor” demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ise "Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.