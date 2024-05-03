Özgür Demirtaş haklı çıktı ekrandakiler hala utanmadı. Özgür Hoca'nın 2 yıl önce söyledikleriyle dalga geçmişlerdi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2023 yılının asgari ücreti açıklanmadan bir paylaşım yapmış ve Asgari ücretin '10 bin TL de olsa' hiçbir işe yaramayacağını söylemişti. Demirtaş, "İlk bir iki ay insanlar ellerine para geçeceği için sevinecekler. Ama en geç 5-6 ay sonra o para eriyip gidecek. Alım gücünüz düşecek" sözleriyle düşüncesini dile getirmişti.

CANLI YAYINDA DALGA GEÇTİLER

Yine aynı dönemde canlı yayın yapan Ahmet Hakan ve canlı yayın konukları olan Mete Yarar, Abdulkadir Selvi ve Hakan Bayrakçı, ekonomist Özgür Demirtaş’ın bu paylaşımını canlı yayında tartışmaya başladı.

Ahmet Hakan, Özgür Hoca’nın bu sözleriyle dalga geçerek ona “Büyük ekonomist, deha!” diyerek seslendi. “Böyle laflar etmemek lazım. Ne diyorduk bunlara” ifadelerini kullandı. “Benim itirazım üsluba” diyen Hakan, “Keşke öyle olsa der gibi bir şevkle söylüyor. İnsan der ki yani ‘Tamam böyle bir artışı yapın, güzel ama enflasyonun düşmesi lazım.’ Böyle daha yapıcı olmak lazım. Sen ekonomistsin o zaman senin ne farkın o zaman? Bunu normal sıradan bir insan da söyler yani. Bu politikacı yaklaşımı oldu. Sen git politika yap.” dedi.

"SENİN SÖYLEDİKLERİNİ KAHVEHANEDE OKEY OYNAYAN İNSAN DA SÖYLER”

Selvi ise onun bu sözlerine destek çıkarak, “Bilim adamı olarak yol gösterici ol. Aydınlatıcı ol. En azından çalışanlar lehine bir takım şeyleri kazandırmaya çalış. Bu söylediğinizi kahvehanede okey oynayan insan da söyler” ifadelerini kullandı.

Hakan Bayrakçı ise “Rakamsal olarak şu anda 9 bin lira alan bir adam bile zor geçinir. İşin gerçeği bu.” dedi.