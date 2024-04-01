Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı

Nilay Abdal
Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı
Bir televizyon kanalına katılıp siyasetin astrolojisini yorumlayan astrologun öngörülerinde ki şok iddialar dikkat çekti.

Astrolog, liderlerin burç özelliklerine göre bu yıl nasıl bir performans sergileyeceğine dair öngörülerde bulundu.

Gelen bu öngörüler hayli dikkat çekici oldu.

Program katılım sağlayan konuklardan biri, astroloğa; Ekrem İmamoğlu için öngörülerini sordu.

Astrolog, Ekrem İmamoğlu’nun ikizler burcu olduğunu ve bu yüzde 2024 yılında seçimleri kaybedeceğini ve biteceğini ifade etti.

Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak:

“Ahahahahahahaaahaa” ifadelerini kullandı.

ozgurtwet.jpg
Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimlerde % 51.08 ile kazandı.

Astrologun ön görüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

İlgili Haberler
Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama
Son Haberler
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı? Siyaset
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?
Sandık başında ölen meclis üyesi adayı toprağa verildi Gündem
Sandık başında ölen meclis üyesi adayı toprağa verildi
İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi Gündem
İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi
TFF açıkladı. Kaç maç ceza geleceği belli oldu Spor
TFF açıkladı. Kaç maç ceza geleceği belli oldu
Bina girişinde cinayet. 2 ölü Yerel Haberler
Bina girişinde cinayet. 2 ölü
Sınavdan çıkıp beyin bedava diyen kişinin yıllar sonra ne iş yaptığı ortaya çıktı Gündem
Sınavdan çıkıp beyin bedava diyen kişinin yıllar sonra ne iş yaptığı ortaya çıktı