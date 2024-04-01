Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı

Astrolog, liderlerin burç özelliklerine göre bu yıl nasıl bir performans sergileyeceğine dair öngörülerde bulundu.
Gelen bu öngörüler hayli dikkat çekici oldu.
Program katılım sağlayan konuklardan biri, astroloğa; Ekrem İmamoğlu için öngörülerini sordu.
Astrolog, Ekrem İmamoğlu’nun ikizler burcu olduğunu ve bu yüzde 2024 yılında seçimleri kaybedeceğini ve biteceğini ifade etti.
Ekonomist Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak:
“Ahahahahahahaaahaa” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu 2024 Yerel Seçimlerde % 51.08 ile kazandı.
Astrologun ön görüleri sosyal medyada hızla yayıldı.
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