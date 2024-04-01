Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler

Yerel seçimde AKP’nin kaybetmesi sonrası halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için söylenen sözler büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan sözlere “Su içer gibi yalan söylediler” ve “Nasıl izin veriliyor bu adamlara” şeklinde yorumlar geldi.