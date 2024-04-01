Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler

Merakla beklenen yerel seçimde kazanan CHP oldu. CHP, 44 aradan sonra seçim zaferi yaşarken AKP ise 22 yılda ilk kez CHP’nin gerisinde kalarak 2. Parti oldu. CHP seçimde 35 ilde ipi en önde göğüslerken AKP ise 24 ili kazandı.
Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte AKP tarafından provokatif sözler geldi. Sosyal medyada yapılan seçim yayınında konuşan Erem Şentürk, CHP’nin seçimi kazanmasıyla birlikte muhafazakar kesime yönelik saldırılar olacağını öne sürdü.
Şentürk, "Yarından itibaren toplu taşımada başörtülü kadınlara sakallı erkeklere, Kur’an kurslarına ve cemaatlere saldırılar göreceksiniz” şeklinde konuştu.
Şentürk’ün sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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