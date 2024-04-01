Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler

Serkan Talan
Seçimi kaybedince canlı yayında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiler. Su içer gibi yalan söylediler
Yerel seçimde AKP’nin kaybetmesi sonrası halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek için söylenen sözler büyük tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan sözlere “Su içer gibi yalan söylediler” ve “Nasıl izin veriliyor bu adamlara” şeklinde yorumlar geldi.

Merakla beklenen yerel seçimde kazanan CHP oldu. CHP, 44 aradan sonra seçim zaferi yaşarken AKP ise 22 yılda ilk kez CHP’nin gerisinde kalarak 2. Parti oldu. CHP seçimde 35 ilde ipi en önde göğüslerken AKP ise 24 ili kazandı.

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte AKP tarafından provokatif sözler geldi. Sosyal medyada yapılan seçim yayınında konuşan Erem Şentürk, CHP’nin seçimi kazanmasıyla birlikte muhafazakar kesime yönelik saldırılar olacağını öne sürdü.

Şentürk, "Yarından itibaren toplu taşımada başörtülü kadınlara sakallı erkeklere, Kur’an kurslarına ve cemaatlere saldırılar göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Şentürk’ün sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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