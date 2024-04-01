Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kabine görevinin başındadır, Erdoğan'a desteğimiz tamdır. Erken seçim istemek aymazlıktır. Ekonomik şikayetler siyasi alana yayıldı" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının ardından yazılı açıklama yaptı.

Sandıkta milli iradenin tecelli ettiğini söyleyen Bahçeli, “Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLET SANDIKLA MESAJI VERDİ"

“Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.” diyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, ekonomik şikayetlerin seçim sonuçlarının etkisine de dikkat çekti. Bahçeli, “Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir. Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir" diye yazdı.

"ERKEN SEÇİM İSTEMEK AYMAZLIKTIR"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin görev başında olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, her alanda atılım ve reform hamlelerinin süreceğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Erken seçim istemek aymazlıktır.” diyen MHP lideri, “Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri’nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?
Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı
31 Mart seçimlerinin sonuçlarına itiraz süreci başladı. İşte son başvuru tarihi
31 Mart seçimlerinin sonuçlarına itiraz süreci başladı. İşte son başvuru tarihi
Ahmet Davutoğlu 0,07 oy alarak Doğu Perinçek'i tahtından etti
Ali Babacan’a büyük şok! Sadece 1 yerde belediye kazanabildi
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı
Son dakika... Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti saat verdi açıklama geliyor
Son Haberler
Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı başvuruları başladı Ekonomi
Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı başvuruları başladı
Meral Akşener'den ilk açıklama: Olağanüstü kurultaya gidiyoruz Gündem
Meral Akşener'den ilk açıklama: Olağanüstü kurultaya gidiyoruz
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı? Siyaset
AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?
Sandık başında ölen meclis üyesi adayı toprağa verildi Gündem
Sandık başında ölen meclis üyesi adayı toprağa verildi
İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi Gündem
İmamoğlu ve eşi zaferi birbirilerine sarılarak kutladı. Türkiye'nin konuştuğu iki fotoğraf karesi
Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı Gündem
Özgür Demirtaş kendisini sabah kadar uyutmayan seçim videosunu paylaştı. Ekonomiyi bu hale kimin getirdiğini de açıkladı
TFF açıkladı. Kaç maç ceza geleceği belli oldu Spor
TFF açıkladı. Kaç maç ceza geleceği belli oldu