Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının ardından yazılı açıklama yaptı.



Sandıkta milli iradenin tecelli ettiğini söyleyen Bahçeli, “Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLET SANDIKLA MESAJI VERDİ"



“Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.” diyen Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.” ifadesini kullandı.



Bahçeli, ekonomik şikayetlerin seçim sonuçlarının etkisine de dikkat çekti. Bahçeli, “Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir. Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir" diye yazdı.



"ERKEN SEÇİM İSTEMEK AYMAZLIKTIR"



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin görev başında olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, her alanda atılım ve reform hamlelerinin süreceğini kaydetti.



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Erken seçim istemek aymazlıktır.” diyen MHP lideri, “Cumhur İttifakı’nın TBMM’deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri’nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.