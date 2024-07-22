Özgür Demirtaş yandaş gazeteciyi fena tuş etti: Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Özgür Demirtaş yandaş gazeteciyi fena tuş etti: Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim

AKP'li Taha Hüseyin Karagöz, emekli maaşının AKP'den önce dolar bazında daha az olduğunu söylemesi üzerine ekonomist Özgür Demirtaş, "Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim, vicdansız" dedi.

Emekli maaşı her gün gün erirken ve emekliler geçimini sağlamak için ek işlerde çalışmak zorunda kalırken AKP'li Taha Hüseyin Karagöz, emekli maaşlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karagöz, AKP'den önce emekli maaşlarının dolar bazında daha düşük olduğunu söyleyerek ekonomistleri kızdırdı. Bu sözlere ilk tepki Özgür Demirtaş'tan geldi.

"ALLAHIN CAHİLİ"

Demirtaş, "Aktrollerin atladığı şey dolar enflasyonu. O zamanın doları ile bu zamanın doları bir mi, a vicdansız! 2002-2024 arasında toplam dolar enflasyonu %75! Allahın cahili." dedi.

Günümüzde emekli maaşlarının satın alma gücünün giderek azaldığı bir gerçek. Emekliler, geçimlerini sürdürebilmek için artan mali zorluklarla karşı karşıya.

Emeklilik yılları, yaşamın tadını çıkarmak ve geçmişten gelen hobilerle ilgilenmek için bir fırsat olmalıyken ekonomik gerçekler, birçok emekliyi ek gelir elde etmek amacıyla çalışma hayatına geri dönmeye zorladı. Emekli maaşlarının, enflasyonun etkisiyle günden güne erimesi, bu kişilerin yaşam standartlarını koruyabilmesi için ekonomik baskıyı artırıyor.

"YAŞA ULAN EMEKLİ MAAŞI İLE BİR AY DA GÖRELİM"

Demirtaş, Karagöz'e "Bu aktroller midemi bulandırıyor. Allah kahretsin. Vicdansız. Güce tapan vicdansız. Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim. Yazıklar olsun sana.” dedi.

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