Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz; dolardaki enflasyonu, hayat pahalılığını, TL'nin değer kaybını hesaba katmayarak, emekli maaşının dolar bazında arttığını iddia ederek, “20 yıl öncesine göre dolar bazında emekli maaşı şuan çok yüksek.” ifadelerini kullanmıştı.

Karagöz'ün bu paylaşımına sosyal medya hesabından sert tepki gösteren Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yuh Yuh Yuh. İşte bu yüzden ak troller midemi bulandırıyor. Allah kahretsin, vicdansız. Güce tapan vicdansız.

Yaşa ulan emekli maaşı ile bir ay da görelim. Yazıklar olsun sana.

Delirtiyorlar beni. Sus Özgür diyorum. Sen üstüne düşeni yaptın diyorum. Ama dayanamıyorum"



BU PAYLAŞIMI SONRASI TEHDİT EDİLDİ

Ekonomist Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tehdit edildiğini duyurdu.

Kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından tehdit edilen Demirtaş'a yönelik şu ifadeler kullanıldı:

"Özgür Demirtaş denen kansız senin kim olduğunu biliyoruz sıranı bekle bunlar fragman vatansız Manukyan'ın çocuğu senin gibi bu ülke çok ama meraklanmayın kim olduğunuz biliyoruz bir nefes kadar çok yakınınızdayız..."