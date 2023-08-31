Özgür Demirtaş "yapay zeka finansal ve ekonomik verilerde hata yapıyor" demişti. Yapay zekadan ünlü ekonomiste dikkat çeken cevap

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın yapay zekanın finansal ve ekonomik verileri verirken hata yaptığını söyleyince sohbet robotu bu eleştirilere cevap verdi. ChatGPT "model geliştikçe daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Özgür Demirtaş "yapay zeka finansal ve ekonomik verilerde hata yapıyor" demişti. Yapay zekadan ünlü ekonomiste dikkat çeken cevap

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yapay zeka kullananlara tavsiye: ChatGPT ve Bard, Finansal ve Ekonomik verileri verirken çok ciddi hata yapıyorlar. Şimdilik güvenmeyin..” açıklamalarında bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı ise ChatGPT’nin Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın eleştirilerine verdiği yanıtı paylaştı.

Sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre ChatGPT, Demirtaş’ın eleştirileri kabul ederek, “Özgür Demirtaş hocamızın görüşünü duydum. Herhangi bir yapay zeka modeli, özellikle finansal ve ekonomik verileri işlerken hatalar yapabilir. Bu tür modellerin sınırlamalarını anlamak ve doğruluklarını teyit etmek önemlidir. Geri bildiriminiz değerli, model geliştikçe daha iyi sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş söz konusu paylaşımı alıntılayıp gülümseme ifadesi kullanarak, “Kızdığımı anlamış” dedi.

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